Yılmaz, "Teşkilat olarak, mahalle ziyaretlerine ağırlık verdik. Kadın Kolları olarak, kadınlarımızı dinliyoruz. Köyü için, mahallesi için bacılarımız, analarımız ne istiyor, bunları not alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › AK Parti'liler, Beypazarı Bağözü Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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