AK Parti'liler, Beypazarı Bağözü Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti'liler, Beypazarı Bağözü Mahallesi'ni ziyaret etti

18.09.2022 13:46
AK Parti'liler, Beypazarı Bağözü Mahallesi'ni ziyaret etti

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı yöneticileri ile Kadın Kolları üyeleri, Bağözü Mahallesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı yöneticileri ile Kadın Kolları üyeleri, Bağözü Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette partililer, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar köy köy mahalle mahalle dolaşacaklarını belirtti.

Yılmaz, "Teşkilat olarak, mahalle ziyaretlerine ağırlık verdik. Kadın Kolları olarak, kadınlarımızı dinliyoruz. Köyü için, mahallesi için bacılarımız, analarımız ne istiyor, bunları not alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'liler, Beypazarı Bağözü Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'liler, Beypazarı Bağözü Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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