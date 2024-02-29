AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Sosyal Yardımlaşma Derneği\'ni ziyaret etti

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Anadolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Yaman, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Bilecik'i yeniden AK belediyecilik ile buluşturacaklarını belirtti.
Dernek üyelerinin çoğunun müteahhit olduğunu, seçildiği takdirde kimsenin 6 ay ruhsat beklemeyeceğini kaydeden Yaman, şu ifadeleri kullandı:
"İçimizden bir ağabeyimiz, 'Başkanım, 6 ay ne ki. Biz 2 senedir ruhsat alamıyoruz' dedi. Siyasi görüşü hiç önemli değil, herkesin kapısını çaldık. Bir liste çıkarttık, 80 büyüğümüzü ziyaret etmişiz. Şehrin önce barışması, sonra birlik beraberlik içinde olması lazım. Kentin en büyük dertlerinden biri, imar. Şehir sıkışmış, artık genişlemeye ihtiyacı var. İmarla ilgili ekibimizi oluşturduk, şu anda hazır. İnanın çözülemeyecek hiçbir sorun yok. 2024'ün sonunda, bu konuda çok iddialıyım, 'İyi ki gelmişler, iyi ki şehrimiz artık nefes almaya başlamış' dedirteceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın."
Dernek Başkanı Mehmet Şahin de seçim sürecinde birçok siyasi partiden görüşme talebi aldıklarını, partilerin kurmaylarıyla bir araya gelip Bilecik'in sorunlarıyla alakalı istişarelerde bulunduklarını bildirdi.
AK Parti kurmaylarıyla yaptıkları görüşmelerde bu olumsuzlukların daha hızlı şekilde ortadan kaldırılacağı kanısına vardıklarını aktaran Şahin, "Derneğimizin üyeleri, aile büyükleri ve seçmenlerimizle yapmış olduğumuz toplantı ve istişareler neticesinde adaylıktan çekilip, hiçbir beklenti olmaksızın Mustafa Yaman beyefendiye destek olacağımızın kararını kamuoyuyla paylaşıyoruz." bilgisini verdi.
Ziyarette Yaman'a, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti.
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