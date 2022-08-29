AK Parti esnaf ziyaretlerini sıkılaştırdı - Son Dakika
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AK Parti esnaf ziyaretlerini sıkılaştırdı

29.08.2022 10:43
AK Parti esnaf ziyaretlerini sıkılaştırdı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım il genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, "Ülkemize yönelik ekonomik yıldırma çabalarına karşılık gezdiğimiz esnaflarımızda gördüğümüz ilgi, gelecek umutlarımızı çok daha arttırdı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım il genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, "Ülkemize yönelik ekonomik yıldırma çabalarına karşılık gezdiğimiz esnaflarımızda gördüğümüz ilgi, gelecek umutlarımızı çok daha arttırdı" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2023 hedefleri doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bilecik'in Merkez'inde bulunan Ertuğrulgazi Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Başkan Yıldırım, onlarla fikir alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen esnaf ziyaretine Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ve parti üyeleri katıldı.

Vatandaş ve esnaf ziyaretlerini sıklaştırdıklarını ifade eden İl Başkanı Yıldırım, "Esnafımızın göstermiş olduğu yakın ilgi ve teveccüh bizlere enerji veriyor. Bizler de AK Parti'nin temsilcileri olarak halkımızın ve özellikle esnafımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemize yönelik ekonomik yıldırma çabalarına karşılık gezdiğimiz esnaflarımızda gördüğümüz ilgi, gelecek umutlarımızı çok daha arttırdı" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

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