Bingöl'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan mevcut AK Partili başkan Erdal Arıkan oldu. Arıkan, "Bu dönem inşallah göreceksiniz hiç zaman kaybetmeden planlamamızı yaparken bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin belediye başkan adayı ve mevcut başkan Erdal Arıkan yüzde 35,18 oranında oy alarak seçimi kazandı. Sandıkların yüzde 97'sinin açılmasından sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, istişareyi ön planda tutmaya devam edeceklerini vurguladı. Arıkan, "İstişareyi hep öne alacağız. İstişare yapan insan hiçbir zaman kaybetmez. Kolay kolay yanlış yapmaz. Yarın yanlış yapsa bile minimuma indirir. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere biz hem genel merkezimizle, milletvekillerimizle ve bütün teşkilatlarımızla aynı hassasiyeti ortaya koyacağız. Yine sizlerle birlikte bu memleketi yöneteceğiz. Şunu çok net söylüyorum; bizim birinci dönem çok ciddi bir heyecanımız vardı. Sizlerin bugün bize verdiği bu önemli sorumluluk gereği heyecanımızı inşallah artırarak sahada olacağız. Bu dönem inşallah göreceksiniz hiç zaman kaybetmeden planlamamızı yaparken bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız. Bize ne yakışır, şu an bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımızın, her bir hemşehrimizin, bu memleketin her bir insanının 50 yıl sonrasında da, 100 yıl sonrasında da gelecek nesillere Bingöl'ü emanet edeceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL
Son Dakika › Politika › Bingöl'de AK Partili Erdal Arıkan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni kazandı - Son Dakika
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı Ahmet Akın, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Akın, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Haberler.com canlı yayınında 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip ettikten sonra Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı. Seçim sonuçlarını ve değerlendirmesini Ankara AK Parti İl Merkezinde yapması planlanıyor.
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Denizli'deki kesin olmayan seçim sonuçlarına göre önde götürdükleri yarışı kent meydanında yoğun kalabalıkla kutlamaya başladı. Kutlamalara havai fişekler, sloganlar ve zeybek oyunları eşlik etti. İlerleyen saatlerde Doğan ve Ertemur'un açıklama yapması bekleniyor.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Bingöl'de AK Parti'nin mevcut başkanı Erdal Arıkan, yüzde 35,18 oy alarak seçimi kazandı. Arıkan, göreve devam edecekleri süre boyunca şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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