AK Parti Burdur\'da belediye başkan adayları açıklandı

Politika

Burdur'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanlığı için mücadele verecek AK Parti ilçe belediye başkan adayları il başkanlığı tarafından açıklandı.

Burdur'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde mücadele verecek AK Parti ilçe belediye başkan adayları, AK Parti İl Başkanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan listede mevcut 5 ilçenin belediye başkanı tekrar aday gösterildi.

AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından açıklanan listeye göre; Ağlasun mevcut Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Altınyayla mevcut Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Bucak mevcut Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Karamanlı mevcut Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Gölhisar mevcut Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş tekrar aday olarak gösterildi. Kemer ilçesi mevcut Belediye Başkanı Ömer Aktürk ise aday adayı olmadığı için ise yerine İsmail Asan aday olarak gösterildi.

Diğer ilçelerde ise AK Parti'den aday gösterilen isimler; Çavdır ilçesi Adem Göçer, Çeltikçi ilçesi Ahmet Ali Akyel, Tefenni ilçesi Onur Çelik, Yeşilova ilçesi Nuri Özbek olarak açıklandı.

Burdur'da bulunan beldeler için ise AK Parti'den açıklanan adaylar; Kızılkaya Beldesi Abdurrahman Karaboğa, Kocaaliler Beldesi İlyas Delen, Söğüt Beldesi Yusuf Akkaya, Yusufça Beldesi adayı ise Ali Coşkun olarak açıklandı. - BURDUR