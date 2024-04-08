AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet US'a Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet US'a Tepki Gösterdi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet US\'a Tepki Gösterdi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbata töreninde, İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet US'un tarafsızlık ilkesine uygun olmayan davranışlarına tepki gösterdi.

08.04.2024 16:42  Güncelleme: 17:00
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbata töreninde, elinde mikrofonla bir amigo edasıyla konuşan, vatandaşları alkışlamaya davet eden Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet US'a tepki gösterdi. Başkan Gürkan, "İl seçim kurulu müdürü değil de, sanki CHP'nin amigosu gibi davranıp kanaatlerini ortaya koymuştur. Bir devlet memurunun tarafsızlık ilkesine, YSK'nın almış olduğu kararlara uygun, objektif kriterler içerisinde hareket emesi gerekirken, sergilediği bu davranış kamuoyunda ciddi manada tepkiyle karşılanmıştır" dedi.

AK Parti İl Başkanı Gürkan, İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet US'un mazbata törenindeki konuşmasının yer aldığı videoların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, bir devlet memurunun aleni bir şekilde seçilmiş kişi lehine cümleler kurmasının, hatta daha da ileri giderek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının 6-7 yıldır slogan olarak kullandığı 'canla başla' ifadelerini tırnak içerisinde diye vurgulayarak kullanan İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin soruları cevaplayan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Düzenlenen mazbata töreninde, özellikle bizim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaklaşık 6-7 yıldır slogan olarak kullandığı 'canla, başla' ifadelerini özellikle 'tırnak içinde' ifadesini kullanarak, CHP'nin amigoluğunu yapan bir davranış sergilemek, aslında kendi kanaatlerini de ortaya koymuştur. Bir devlet memurunun tarafsızlık ilkesine, YSK'nın almış olduğu kararlara uygun, objektif kriterler içerisinde hareket emesi gerekirken, sergilediği bu davranış kamuoyunda ciddi manada tepkiyle karşılandı" dedi.

Konuşmayı duyunca adeta şok olduklarını ve bunun bir devlet memuru tarafından yapılacak konuşma olmadığını ifade eden Gürkan, "Çünkü biz vatandaşlarımızın sandığa yansıyan iradesinin mutlaka objektif ve kurallara uygun bir şekilde ortaya konulması noktasındayız. Bu olay burada bitmiyor aslında. Bunun evveliyatında da yaşanan bazı hadiseler var. Daha öncesinde de seçimle ilgili olarak adı geçen bu şahsın belediyelerle ilgili bazı şahsi taleplerinin olduğu tarafımıza iletilmişti. Bu kişiyle alakalı biz daha önce gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Tüm uyarılarımıza rağmen seçim kurulunun bu konuda pasif kalması ve bir inisiyatif almamasını da bu konuyla ilgi ciddi bir etken olduğunu düşünüyoruz. Burada bir mesaj verircesine ifadeler kullanılması, bu taleplerinin gün yüzüne çıkmasını sağlamış oldu" diye konuştu.

"Savcılık konuyla ilgili soruşturmayı başlattı"

Seçime gölge düşmemesi, vatandaşın kullandığı oyların hakkaniyetli bir şekilde değerlendirildiği kanaatinin oluşmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Gürkan, "Savcılık konuyla ilgili soruşturmayı başlattı. Şu anda süreç işliyor. Taraflar dinlenecektir. Biz de gerekli şikayetlerimizi zaten yaptık. Hem seçim günü hem de seçim öncesinde yaşamış olduğumuz bir takım şeyler de var. Bunların da aslında bilinmesi lazım. Bursa özelinde baktığımızda, örneğin iki gün öncesinden oy pusulaları dağıtılmaya başlandı. Biz buna müdahale ettik. 15 dakikada adresine ulaşacak olan oy pusulalarını niye 2 gün önceden göndermeye kalkıyorsunuz dedik ve gerekli girişimlerde bulunduk. Bu konuyla ilgili hakim, kararını geri almak zorunda kaldı. Burada hem Gemlik İlçe Seçim Kurulu hakiminin, hem de Bursa İl Seçim Kurulu Başkanının tutumu da bizce enteresandı. Biz, AK Parti olarak her seçimden sonra milletimizin sandıkta ne mesaj verdiğini görüp, büyüklerimizin koordinatörlüğünde, onların bilgileri doğrultusunda istişareler yapılıp ona göre bir yol haritası belirliyoruz. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, seçmenimizin iradesinin sandığa yansıtılması. En kritik noktada bulunan kişilerin hem de Bursa İl Seçim Kurulu Başkanlığının almış olduğu kararların objektiflikten uzak olduğunu gömüş olduk. Biz, seçmenimizin iradesinin sandığa yansıması noktasında yapılan uygulamaların şüpheye mahal verilmeyecek şekilde incelenmesini, bu arkadaşlarla ilgili de gereğinin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet US'a Tepki Gösterdi - Son Dakika

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