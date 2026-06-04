AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Sandıkcı 'istifa' etti - Son Dakika
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AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Sandıkcı 'istifa' etti

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Sandıkcı \'istifa\' etti
04.06.2026 15:42  Güncelleme: 15:48
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AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, gündeme gelen 'istifa' kararı sonrasında açıklama yaptı.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, gündeme gelen 'istifa' kararı sonrasında açıklama yaptı.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı görevinden istifasını yaptığı yazılı açıklama ile duyuran Ersin Sandıkcı, "Kuruluşunda Gençlik Kolları Kurucu Teşkilat başkanı olarak başladığım ve bugüne kadar büyük bir onur ve gururla mensubu olduğum AK Parti'mizde, 17 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı görevimden, iş hayatımdaki yoğunluk ve aileme zaman ayıramadığım nedeniyle ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu süreçte bizlere güvenerek bu görevi tevdi eden başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Genel Merkezimize, İl Başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teşkilatımızın tüm kademelerinde görev yapan dava arkadaşlarıma, yönetim kurulu üyelerime, mahalle başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sandıkcı açıklamasının devamında, "Görev yaptığımız süre boyunca Çarşamba'mız için gece gündüz demeden çalıştık. Mahalle mahalle, sokak sokak, hane hane hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sevinçte de kederde de vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatımızın gücünü daha da ileri taşımak için samimiyetle mücadele ettik. Bu kutlu davanın bir mensubu olarak, aldığımız her görevi bir emanet bilinciyle yerine getirmeye çalıştık. Elbette eksiklerimiz olmuştur; ancak niyetimiz her zaman milletimize, memleketimize ve davamıza en iyi şekilde hizmet etmek olmuştur. Bugün görevimden ayrılıyor olsam da AK Parti sevdamdan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüyen bu büyük davaya olan bağlılığımdan ve mücadelemden asla vazgeçmiyorum. Bundan sonra da partimizin bir neferi olarak, aynı inanç ve kararlılıkla davamıza hizmet etmeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Sandıkcı 'istifa' etti - Son Dakika

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