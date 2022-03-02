AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Açıklaması - Son Dakika

Danışma meclisi toplantısında konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, Danışma meclisi toplantısı Oğuzlar ilçesinde gerçekleştirildi. AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında yapılan toplantıya Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekci, Oğuzlar Kadın Kolları Başkanı Döndü Kıdak, Oğuzlar Gençlik Kolları Başkanı Fatih Karabıyık, il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada Çorum'umuzu 2023, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içerisinde olacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, gücünü ve ilhamını milletten alan, birikimini ve imkanlarını sadece millete hizmet için kullanan anlayışımızı siyasetin temeli olarak görüyoruz" dedi.

Çorum ve ilçelerinin her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğunu belirten Yusuf Ahlatcı, "Hizmette sınır tanımayan AK Parti'nin daha güzel hizmetleri de getireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Tüm il ve ilçe teşkilatlarımızla tevazu, samimiyet ve gayret diyerek çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya ve bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM