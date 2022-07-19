AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Açıklaması

19.07.2022 15:07
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Açıklaması

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, kurdaki dalgalanma ve yükselen fiyatların insanların hayatında yol açtığı kaygıyı telafi edecek tedbirler alındığını hatırlatarak, her kesimden vatandaşların gelir seviyesini yükseltecek çalışmaların yapıldığını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, kurdaki dalgalanma ve yükselen fiyatların insanların hayatında yol açtığı kaygıyı telafi edecek tedbirler alındığını hatırlatarak, her kesimden vatandaşların gelir seviyesini yükseltecek çalışmaların yapıldığını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı yaklaşan 2023 seçimleri öncesi parti çalışmalarına hız verdi. AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, il yönetimi, kadın ve gençlik kolları teşkilatları yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda parti çalışmaları masaya yatırıldı.

Türkiye'nin tüm imtihanları başarıyla vererek yoluna devam eden bir ülke olduğuna işaret eden Ahlatcı, "Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtarmaya kararlıyız. Küresel krizleri biz başarıyla yönetiyoruz. İçeride ve dışarıda artık yavaş yavaş emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatları telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yapıyoruz" dedi.

Yılsonunda sabit gelirlilerin durumunun yeniden gözden geçireceğini hatırlatan Ahlatcı, 2023 yılı Şubat, Mart ayı ile birlikte uygulanan politikaların olumlu yanlarının daha iyi görüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK'dan kredi kullanan öğrencilere yönelik verdiği müjdeyi de değerlendiren Ahlatcı, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın, sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağını kaydetti. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

AK Parti, gençlik, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Açıklaması - Son Dakika

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