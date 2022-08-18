AK Parti'de İBB seçimi kulisleri başladı! İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 aday var - Son Dakika
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AK Parti'de İBB seçimi kulisleri başladı! İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 aday var

18.08.2022 22:00
AK Parti'de İBB seçimi kulisleri başladı! İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 aday var

AK Parti'de İstanbul yerel seçimleri için kulisler şimdiden dönmeye başladı. Parti kulislerinde adaylık için ismi en sık geçenler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın ismi öne çıkıyor.

2019 yerel seçimlerinde CHP'ye kaybeden AK Parti, 2024 yılında düzenlenecek yerel seçimlerde olası bir sürprize meydan vermemek adına İstanbul için çalışmalara erkenden başladı. İstanbul'la ilgili çalışmaların hızlanmasının ardından kulislerde isimler de telaffuz edilmeye başlandı.

3 BAKAN, 5 BAŞKANIN ADI GEÇİYOR AMA 2'Sİ DAHA ÖNDE

İbbhaber.com.tr'de yer alan kulis haberine göre, belediye başkan adaylarının güçlü olması planlanan seçimlerde AK Parti'den 3 bakan ve 5 ilçe belediye başkanı ismi, 2024 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. Ancak belediye başkanlarından Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı'nın bir adım daha önde olduğu ifade ediliyor.

ADI GEÇEN BAKANLAR KURUM, VARANK VE KARAİSMAİLOĞLU

2024 yerel seçimlerinde İstanbul için ismi geçen 3 bakanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın olduğu ileri sürüldü.

ADI GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

AK Parti'nin İBB Başkanlığı adaylığı için 5 ilçe belediye başkanı ismi masada. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti'nin 2024'te yerel seçimler için İstanbul'a aday göstermesi olası isimler olarak dikkat çekiyor.

Bu isimlerden bugüne kadar sadece Bakan Adil Karaismailoğlu, adaylık iddialarıyla ilgili konuştu. Karaismailoğlu, konuyla ilgili "O gün geldiğinde konuşulur" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: AK Parti'de İBB seçimi kulisleri başladı! İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 aday var - Son Dakika
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