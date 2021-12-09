AK Parti'den ayrılmak isteyenlere "dosya ile tehdit" iddiası! Cumhuriyet yazarı yazdı! - Son Dakika

Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında AK Parti kadrolarında 9 sene boyunca görev yapan bir isimle konuştuklarını aktardı. Pehlivan, söz konusu ismin Erdoğan'ı çok yakından tanıyan bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"MUHALEFET PARTİ LİDERLERİNE AJANLIK OPERASYONU OLABİLİR"

Erdoğan'ı çok yakından tanıyan o siyasetçi şöyle bitiriyordu sözlerini:

"Dış politikadaki hamlelerini kendi kitlesine 'Dünyaya nizamat veren ülkeyiz, düşmanlık olmaz' diye sunacaklar. İçeride ise güvenlikçi baskı politikalarını artıracaklar. Bana kalırsa bazı muhalif parti yöneticilerine 'FETÖ' ve 'ajanlık' suçlamalarıyla operasyon yapmayı da düşünebilirler. "

"KENDİLERİNDEN AYRILMAK İSTEYENLERİ DOSYALARLA DURDURMAYA ÇALIŞACAKLAR"

Pehlivan yazısını şöyle sürdürdü:

Kendi kadrolarında olup ayrılmayı isteyenleri ise haklarındaki dosyalarla durdurmaya çalışacaklar. Bu fişleme yoluyla korkutarak içerideki çatlakların büyümesini engellemeyi planlıyorlar. Ve tüm bunlar yaşanırken, yani demokrasi ile hukuk rafa kaldırılırken çağdaş dünya ile de bağların zayıflamasını arzuluyorlar. Böylece AİHM gibi denetim mekanizmalarını devre dışı bırakacaklar."