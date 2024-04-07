AK Parti\'den Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş mazbatasını aldı

AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanlığına seçilen Mete Memiş mazbatasını aldı

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Başkanı Turgut Çalışkan ve partililerle adliyeye gelerek mazbatasını alan Mete Memiş, seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti ve belediyenin kazanılması için yapılan her şeyin sonuca yansıdığını belirtti. Memiş, tüm Bayburtluların belediye başkanı olacağını vurgulayarak, Bayburt'u bir bütün sayıp hepsini kucaklayarak görevini ifa etmeye çalışacaklarını söyledi.