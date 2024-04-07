AK Parti\'den Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş mazbatasını aldı

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçilen Mete Memiş mazbatasını aldı.
Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, "Teşekkürler Bayburt'um. Mazbatamızı aldık. Bayburt'umuzu daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni dönem ilimize ve Bayburt'ta yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.
Mazbata töreninde AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'te yer aldı. - BAYBURT
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak gemileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlere Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar da katıldı.
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramlaşma ziyaretlerine bugün de devam etti. Yeşilbelde, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü, 'Mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ve çözüm için her zaman kapınızı çalacağız. Sizlerle hep iç içe, yan yana olacağız' dedi.
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AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Başkanı Turgut Çalışkan ve partililerle adliyeye gelerek mazbatasını alan Mete Memiş, seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti ve belediyenin kazanılması için yapılan her şeyin sonuca yansıdığını belirtti. Memiş, tüm Bayburtluların belediye başkanı olacağını vurgulayarak, Bayburt'u bir bütün sayıp hepsini kucaklayarak görevini ifa etmeye çalışacaklarını söyledi.
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