AK Parti'den Belediye Yönetimine Eleştiri - Son Dakika
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AK Parti'den Belediye Yönetimine Eleştiri

AK Parti\'den Belediye Yönetimine Eleştiri
06.07.2026 11:32
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Serhat Tunç, Tepebaşı Belediyesi'ne yöneltilen soru önergesinin yanıtsız kaldığını belirtti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde belediye yönetimine yöneltilen yazılı soru önergesinin yanıtsız bırakıldığını öne sürerek, belediye yönetimini şeffaflık konusunda eleştirdi.

Tunç, yaptığı açıklamada, AK Parti Belediye Meclis Grubu tarafından aşevi bağışları, yemek üretimi ve sevkiyat kayıtları, fatura işlemleri, doğrudan temin dosyaları ile belediye içerisindeki görev ve imza zincirine ilişkin 4 maddelik yazılı soru önergesi verildiğini belirtti.

Söz konusu önergedeki soruların hiçbirine doğrudan cevap verilmediğini iddia eden Tunç, belediye yönetiminin tek cümlelik yazıyla, ilgili belgelerin yargı mercilerine sunulduğunu ve savcılıktan temin edilebileceğinin bildirildiğini ifade etti.

Belediye Kanunu uyarınca meclis üyelerinin bilgi edinme ve denetim hakkı bulunduğunu savunan Tunç, şöyle devam etti:

"Eğer belediye yönetiminin elinde bu bilgi ve belgeler varsa, bunları Belediye Meclisi'nden neden saklamaktadır? Yoksa Belediye Meclisi'nin denetim yetkisi artık fiilen ortadan mı kaldırılmak istenmektedir? Yargısal süreçlerin devam ediyor olması, belediyenin kendi meclisine bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Şeffaflığa güvenen bir yönetim sorulardan kaçmaz, soruları cevaplar."

AK Parti Grubu olarak kamu adına denetim görevini sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Tunç, "Milletimizin emanet ettiği her kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Serhat Tunç, AK Parti, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Belediye Yönetimine Eleştiri - Son Dakika

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