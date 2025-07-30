AK Parti'den CHP'li Belediyelere Ağaç Kesimine Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den CHP'li Belediyelere Ağaç Kesimine Sert Tepki

AK Parti\'den CHP\'li Belediyelere Ağaç Kesimine Sert Tepki
30.07.2025 16:22  Güncelleme: 16:28
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan ağaç kesimlerine karşı çıkarak, bu durumun doğaya zarar verdiğini ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ağaçların sökülmesi ve kesilmesi ile ilgili eleştirilerde bulunarak, çevreye saygının önemine vurgu yaptılar.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Çifteler Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan ağaç kesimlerine sert tepki gösterdi.

Meydan düzenlemesi adı altında yapılan ağaç katliamlarının kabul edilemez olduğunu belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "4 Temmuz 2025 tarihinde Çifteler Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma baktığınızda meydan düzenlemesi altında mevcut ağaçların 'titizlikle söküleceği' ve taşınacağı yazıyor. Lakin bu ifadelerin yalnızca sözde kaldığını üzülerek ifade etmek istiyoruz. Sahadaki manzara çok farklı. Ağaçlar birer birer kesiliyor. Yıllardır orada kök salmış, gölge vermiş ağaçlar iş makineleriyle acımasızca katlediliyor" ifadelerini kullandı.

"Reklam tabelasına verilen önem ağaçlara verilmedi"

Sözde 'modernleşme' adı altında doğayı yok eden bu anlayışı şiddetle kınadıklarını dile getiren Albayrak, "Hamamyolu'nda yapılan betonlaşma faciasının ardından şimdi de aynı zihniyetin Çifteler'e sıçraması, 'yeşile saygı' söylemlerinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu proje mevcut ağaçları koruyarak, doğaya zarar vermeden de yapılamaz mıydı? Ne yazık ki tanıtım ve reklam tabelaları koyarken gösterilen hassasiyet ağaçlara gösterilmemiştir. Bu meselenin hemşehrilerimiz adına yakından takipçisi olacağımızı belirtiyor ve soruyoruz. Bu mudur çevreye saygı? Bu mudur halkın iradesine uygun hizmet? Aynı ağaç kesimini CHP'li bir belediye yerine AK Partili bir belediyemiz yapmış olsaydı basına demeç verme yarışına girecek sözde çevreciler neredesiniz? Marifetlerinizi görelim. Alternatif çözümler hiç mi düşünülmedi?" diyerek tepkisi gösterdi.

"CHP'li belediyelerce yapılan bu yeşil kıyımını kabul etmiyoruz"

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür ise, yapılan ağaç kesimlerinden dolayı Çifteler sakinlerinin rahatsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizim için kıymetlidir. Bizim mevcut meydanımızla ilgili aman aman bir sıkıntımız yoktu. Eğer yeni bir çalışması yapılacaksa da mevcut olan yeşile saygı duyularak yapılmasını isterdik. Ortaya çıkan görüntüler ve vatandaşlarımızın haklı tepkileri bizleri de derinden üzmüştür. CHP'li belediyelerce yapılan bu yeşil kıyımını kabul etmiyoruz. Bu alandaki yeşili korumak adına yapılacak çalışmaları ve alanın düzenlenmesine dair süreci yakından takip edeceğiz."

"Mevcut ağaçlar titizlikle sökülecek ve taşınacak"

Çifteler Belediye Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından 4 Temmuz'da yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer almıştı:

"Cumhuriyet Meydanı yenileniyor, Çifteler'in çehresi değişiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ilçemiz Cumhuriyet Meydanı'nı baştan aşağı yeniliyor. Proje 2025 yılı sonunda bittiğinde Çifteler modern, kullanışlı ve her kesime hitap eden bir meydana sahip olacak. Çalışmalar esnasında meydanda bulunan mevcut ağaçlar titizlikle sökülecek ve taşınacak, proje kapsamında da yeni ağaçlar meydana dikilecek." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den CHP'li Belediyelere Ağaç Kesimine Sert Tepki - Son Dakika

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