AK Parti'den CHP'ye Aidat İddiası - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den CHP'ye Aidat İddiası

AK Parti İzmir, CHP'nin usulsuz aidat alımı yaptığını ve para aktardığını savundu.

06.11.2024 10:16
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti'li meclis üyeleri, CHP İl Başkanlığına rıza dışında aidat aktarıldığını savundu.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada CHP İl Başkanlığının İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubunun banka hesaplarından usulsüzce para aldığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin, meclis üyelerinin hesaplarına huzur hakkı olarak yatırdığı ücretten rızalarının dışında 7 aydır CHP İzmir İl Başkanlığına aylık 1500 lira kesildiğini kaydeden Saygılı, "Kooperatifler üzerinden İzmirli vatandaşlarımızın kayıp milyarları ile yetinemediler şimdi de meclis üyelerimizin banka hesaplarından usulsüzce CHP İl Başkanlığı'nın hesabına para aktardılar. CHP'nin devreye soktuğu bu tür kriminal davranışları kimlerden öğrendiğini iyi biliyoruz. ve İzmir adına endişe ile takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız da CHP'li meclis üyeleri gibi AK Parti'li meclis üyelerinden de aidat alındığını belirterek, hatadan dönülmesi gerektiğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş da CHP'nin hizmet üretmekte hız gösteremediğini, ancak finansal oyunda mahir olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA

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