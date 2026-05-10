AK Parti'den hizmet siyaseti vurgusu: 'Mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz'
AK Parti’den hizmet siyaseti vurgusu: 'Mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz'

10.05.2026 17:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Balıkesir'deki Mahalle Başkanları Toplantısı'nda siyaseti milletin sorunlarını çözmek, ülkeyi geleceğe hazırlamak ve mazlumlara umut olmak için bir araç olarak gördüklerini belirtti. Partililere hitap eden Büyükgümüş, hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini ve birlik beraberlik içinde hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Biz siyaseti, milletin sorunlarını çözmek, ülkemizi geleceğe daha güçlü hazırlamak ve dünya mazlumlarına umut olacak bir geleceği inşa etmek için bir araç olarak görüyoruz." dedi.

Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı için kente gelen Büyükgümüş, öğretmenevi önünde toplanan partililere hitap etti.

Büyükgümüş, Balıkesir'in dört bir yanında görev alan tüm teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini, partililerin yoğun ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Milletle beraber olmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz böyle çalışmaya devam edeceğiz. Karınca kararınca emek vermeye devam edeceğiz. Memleketimizin her köşesinde umut olmaya, gayret etmeye, hizmet siyasetinden, milletin, memleketin geleceğinden yana güçlü tavır koymaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman söylediği gibi AK Parti teşkilatları ülkemizin güç ve güven kaynağı olmaya sonuna kadar devam edecek. Kıymetli kardeşlerim bizim işimiz, gücümüz nerede milletimizin bir derdi varsa, atacağımız bir adım varsa, gerçekleştireceğimiz bir hizmet varsa onun peşinde olmaktır. Biz siyaseti, milletin sorunlarını çözmek, ülkemizi geleceğe daha güçlü hazırlamak ve dünya mazlumlarına umut olacak bir geleceği inşa etmek için bir araç olarak görüyoruz."

Büyükgümüş, milletin sorunlarını çözmek, umut olmak, Türkiye'nin geleceğini çok daha güçlü şekilde inşa etmek için siyaset yaptıklarını vurgulayarak, "Derdimiz bugün belirli koltuklara oturmak değil. Siyaseti, heva ve heveslerini gerçekleştirmek için araç olarak görenlere karşı hizmet siyaseti demeye, Türkiye'nin geleceği demeye, mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz. Allah, yolumuzu, bahtımızı, heyecanımızı her zaman diri tutsun. Şu birlik, beraberlikle inşallah hedeflerimiz yakın, geleceğimiz inşallah aydınlık olacak." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, daha sonra AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, ilçe başkanları ve partililer yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

