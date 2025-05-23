AK Parti'den Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Teklifi

AK Parti, 36 maddelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtasının sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde genel zabıta olarak görevlendirilebilmesi, Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzman erbaş ve diğer statülerdeki personelin de trafik birimlerinde görevlendirilebilmesi için değişiklik yapılacak.

Teklife göre elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getirilirken, trafikten çekili araçların trafikte kullanıldığı tespiti halinde uygulanacak olan idari para cezası artırılarak, çekildiği tarih itibari ile motorlu taşıt vergisi ödenecek. Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapanlara 140 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araçları 30 gün süre ile trafikten men edilecek. Son bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının okunamaması halinde 280 bin TL idari para cezası verilecek ve araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek.

Belediye sınırları içerisinde ticari amaçla kullanılacak olan çekici, kamyon, otobüs cinsi araçlara takograf zorunluluğu getirilirken, kamyon, çekici, minibüs ve otobüslere hız sınırlayıcı cihaz zorunluluğu getiriliyor. Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyon yapılması halinde uygulanacak idari para cezası artırılarak, sürücü belgesi geçici süre ile geri alınacak. Araçlar üzerinde mevzuata uygun olmayan değişikliklere 5 bin TL idari para cezası verilecek ve araç uygun hale getirilene kadar trafik men edilecek.

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin TL, mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanun'da belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınarak, 200 bin TL para cezası uygulanacak.

Kamyon, çekici ve tankerlerin çok şeritli yollarda belirli şeritleri kullanmaları zorunlu hale getirilerek, bu kurallara aykırı davrananlara idari para cezası ve trafikten men yaptırımı getirilecek. Ters yönde araç kullanma, makas atma, trafiği durduracak şekilde şerit değiştirme gibi davranışlara uygulanacak cezalar artırılarak, bu eylemlere karşı sürücü belgesi geçici olarak geri alınacak ve araç trafikten men edilecek.

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara 150 bin TL idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi men edilecek. Alkollü araç kullanan sürücülere yönelik cezalar da artırılıyor. Alkollü araç kullan sürücülere ilkinde 25 bin TL, ikincisinde 50 bin TL, üç veya daha fazla olanlara 150 bin TL idari para cezası uygulanacak. Sürücü ilk defa alkollü şekilde araç kullanımında sürücü belgesi 6 ay geri alınacak. İlk defa yakalandığı tarihten 5 yıl içinde ikinci defa yakalanırsa sürücü belgesine 2 yıl, 3 veya daha fazla yakalanırsa sürücü belgesi her defasında 5 yıl geri alınacak.

Ticari araç sürücülerinin yönetmelikle belirlenen günlük belirlenen süreyi bir saat aşmaları halinde bin TL, bir saatten fazla aşımda ise 3 bin TL para cezası öngörülüyor. Ayrıca günlük toplam taşıt kullanma süresinin bir saate kadar aşılması halinde sürücüye 3 bin TL, bir saatten fazla aşımında 5 bin TL, üç veya daha fazla aşımında ise 10 bin TL para cezası verilecek.

Yerleşim yerlerinde hız sınırlarını aşanlara 2 bin TL ile 30 bin TL arasında para cezası verilecek. - ANKARA