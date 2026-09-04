AK Parti'den MHP Manisa'ya Nezaket Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den MHP Manisa'ya Nezaket Ziyareti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliğine vurgu yaptı ve gelecek seçimlerde birlikte hareket edeceklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Manisa İl Başkanlığına atanan Nurullah Savaş'ı ziyaret etti.

Yenişehirlioğlu, Manisa programı kapsamında Savaş'ı il başkanlığı binasında ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Yenişehirlioğlu, ziyaretinin amacının Savaş'ın il başkanlığını tebrik etmek ve teşkilatlar arasındaki muhabbeti artırmak olduğunu söyledi.

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "devlet aklı" ve siyasi derinliğine vurgu yapan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza çok minnettarım. Bu birlikteliği böylesine dostane havada, hesapsız kitapsız kuruyor olmaları ve Türkiye'nin geleceğini, güçlü Türkiye'yi var etmek için bu birlikteliği tesis etmiş olmalarından dolayı Allah onlardan razı olsun. İnsanoğlu nefis taşır. Yukarıdaki bu birliktelik çelik gibi bir birlikteliktir. Yani Devlet Bey ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyorum. Ayrılmaz bir ikili haline gelmiştir. Söylemleriyle bunları ortaya koymuşlardır. Eylemleriyle ortaya koyuyorlar. Bize düşen vazife ben öyle tabir ediyorum. Ankara'dan itibaren bütün Türkiye'ye kılcal damar gibi dağılır." dedi.

Teşkilat yapılanmasına önem verdiklerini belirten ve il başkanlarını "uç beyi" olarak nitelendiren Yenişehirlioğlu, Cumhur İttifakı'nın bayrağını Manisa'da yeniden göndere çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak da AK Parti ve MHP teşkilatlarının gece gündüz sahada çalıştığını belirterek, "Terörden bedel ödeyenlere gitsinler, ne kadar önemli olduğunu sorsunlar. Terörden bir bedel ödememiş bir insan çıkıp sosyal medyada çok rahat atıyor, tutuyor. Gidin bir de terörden bedel ödeyenlere sorun. Terörün bitmesi için ne kadar canıgönülden istediklerini, ne kadar mücadele verdiklerini..." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında oluşan güçlü siyasi birlikteliğin Manisa teşkilatlarına da yansıdığını, 2 partinin Manisa'da omuz omuza yol yürümesi gerektiğini ifade etti.

MHP İl Başkanı Nurullah Savaş da 2028 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini, 2029 yerel seçimlerinde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçede Cumhur İttifakı'nın belediyeleri yeniden kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nurullah Savaş, AK Parti, Politika, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den MHP Manisa'ya Nezaket Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

22:23
Umut Bozok’un hareketi maça damga vurdu
Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 22:40:40. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den MHP Manisa'ya Nezaket Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement