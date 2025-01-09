AK Parti'den Özgür Özel'in kırmızı kart kampanyasına ilk yanıt: Topu taca atmış - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'den Özgür Özel'in kırmızı kart kampanyasına ilk yanıt: Topu taca atmış

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'iktidara kırmızı kart gösterme' çıkışına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, ''Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış'' ifadesini kullandı.

09.01.2025 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büyük sürpriz olarak açıkladığı 'iktidara kırmızı kart gösterme' çıkışına AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Özel'in çıkışına ilişkin paylaşımda bulundu.

"TOPU TACA ATMIŞ"

Çelik paylaşımında Özel'e futbol göndermesinde bulundu. "Günün siyasi fıkrası bu kadar" diye yazan Çelik, "CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek "Büyük sürprizlerim olacak" demiş, saatler 15'i gösterdiğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Özel, büyük sürprizinin" iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmak olduğunu açıklamıştı.

AK Parti\'den Özgür Özel\'in kırmızı kart kampanyasına ilk yanıt: Topu taca atmış

Sosyal Medya, Ömer Çelik, Özgür Özel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Özgür Özel'in kırmızı kart kampanyasına ilk yanıt: Topu taca atmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mehmet Erginer:
    İktidarın son zamanları artık 53 123 Yanıtla
    Oktay KARACA:
    HAYAL PERESTSİNİZ. HİKAYE BU KADAR 1 0
    erol damar:
    ????alırsınız 1 0
  • Ayhan Çetin:
    özgür müsün özgür degilmisin, bilemem ama sen biran önce istifa et senden birşey olmaz..... 130 23 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    TOPU TACAMI ATTI YADA TOPU KESEREK İÇİNİ MİLLETE GÖSTERİP BENİM İÇİMDE AYNI BU TOPUN İÇİ GİBİ DEMEYE ÇALIŞMIŞ YANI LAFIN KISASI AKŞEHİR GÖLÜ HİÇBİRZAMAN YOĞURT TUTMAYACAK BU PARTİNİN BAŞINDAKİ BU ADAM CHP Yİ İYİDEN İYİYE MASKARA YAPMAYA BAŞLADI 122 17 Yanıtla
  • Ayhan Çetin:
    özgürmüsün özgür değilmisin, bilemedim, sen özgür ce istifa et bence özgür....... 94 17 Yanıtla
    Apple User:
    muhalefet yapsa suç yapmasa suç beyefendi ne yapmalıyız fikir ver da 1 0
  • Eyup Orhan:
    topu taca atmış ne alaka kırmızı kart kırmzııııııı 52 32 Yanıtla
  • Ömer Öztürk:
    Bu Kılıçdaroğlu'ndan da manyak çıktı 51 9 Yanıtla
    Turan BAKIR:
    Kurban ol Kılıçdaroğlu na 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den Özgür Özel'in kırmızı kart kampanyasına ilk yanıt: Topu taca atmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.