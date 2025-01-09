CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büyük sürpriz olarak açıkladığı 'iktidara kırmızı kart gösterme' çıkışına AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Özel'in çıkışına ilişkin paylaşımda bulundu.
Çelik paylaşımında Özel'e futbol göndermesinde bulundu. "Günün siyasi fıkrası bu kadar" diye yazan Çelik, "CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek "Büyük sürprizlerim olacak" demiş, saatler 15'i gösterdiğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Özel, büyük sürprizinin" iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmak olduğunu açıklamıştı.
Son Dakika › Politika › AK Parti'den Özgür Özel'in kırmızı kart kampanyasına ilk yanıt: Topu taca atmış - Son Dakika
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