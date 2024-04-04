AK Parti'den Seydikemer ilçesinde belediye başkanlığına seçilen Bayram Önder Akdenizli, mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Seydikemer ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen Akdenizli, Seydikemer İlçe Seçim Kurulu Başkanı Arif Zengin'den mazbatasını aldı.
Fethiye Adliyesi'nde düzenlenen törenin ardından açıklama yapan Akdenizli, Cumhur İttifakı'nın 20, CHP'nin de 5 meclis üyesinin Seydikemer Meclisi olarak mazbatalarını aldığını söyledi.
"Artık bundan sonra sen, ben, biz yok, Seydikemer var" diyen Akdenizli, "Seydikemer'imize hep birlikte neler katabiliriz, neler yapabiliriz bunun mücadelesini vereceğiz. Seydikemer'in Yörükleri bize inandığı gibi biz de bundan sonra ekibimizle, 25 kişilik meclis üyesi arkadaşlarımızla Seydikemer'imize hizmet etmek için çalışma arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. 65 bin 851 Seydikemer nüfusuna kayıtlı ve Seydikemer'de yaşayan vatandaşlarımızın belediye başkanıyız. Artık parti rozetimiz yok. Konuşma devri bitti, icraat devri başladı." ifadelerini kullandı.
Akdenizli'ye mazbata töreninde AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ile partililer eşlik etti.
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Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
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