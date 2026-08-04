AK Parti'den Yeni Kanun Teklifi Hazırlığı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yarın kapalı grubumuzu toplayacağız. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde vereceğiz. Basın toplantısıyla teklifimizin çerçevesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamından çıkışında gazetecilerin "çerçeve yasa" adıyla bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'ne ilişkin sorularını cevapladı. Güler, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da teklifi imzaladığını hatırlatarak, "AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel beyler İYİ Parti, CHP, Yeni ve Yeni Yol partilerini ziyaret ettiler. Kanunumuzun çerçevesini, başlıklarını tabi -henüz metin şu anda oluşmuş değil. Son şekli veriliyor.- Başlıklarda, ana unsurları ne olduğunu ilgili parti gruplarına bilgilendirdiler. Dün DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile gerekli istişareleri yapmıştık. Bugün Meclis Başkanımızla Devlet Bahçeli bey imzalarını attılar. Yine Başkanvekilimiz Efkan Ala ve grubumuz imzalarını atacaklar. Diğer partilerinde destek verebilecekleri noktasında taleplerimizi ilettik. Son durumu bekliyoruz. Yarın kapalı grubumuzu toplayacağız. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde vereceğiz. Basın toplantısıyla teklifimizin çerçevesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

AK Parti Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamından birlikte ayrıldılar.