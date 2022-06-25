AK Parti'den "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı - Son Dakika
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AK Parti'den "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı

25.06.2022 16:58
AK Parti'den "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nca "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nca "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2023 seçimleri ve AK Partili belediyelerin çalışmaları masaya yatırıldı.

AK Parti'nin 2001 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeter, söz de karar da milletindir' şiarıyla yola çıktığını belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Milletin içinden, milletin ihtiyaçlarından doğan bizim davamız 20 yıldır milletimizin desteğiyle, ferasetiyle, sahiplenmesiyle bugünlere kadar ulaştı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün imkanlarımızı seferber ederek, en üst seviyede sorumluluklar üstlenmeye devam ediyoruz. Geçen 20 yıl boyunca olduğu gibi bugün de her fırsatta ülkemizin ve partimizin önünü kesmeye kalkanlara rağmen istikrar ve güvenden taviz vermeden memleketimize ve milletimize büyük hizmetler ve önemli projeler kazandırarak yolumuzda ilerliyoruz. Bunu yaparken de en büyük destekçimiz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız olmuştur. AK Parti'nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Adım adım Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini belirten Ahlatcı, "Milletin Türkiye'nin hukukuna, seçilmiş hükümetine ve kendi iradesine her zamankinden daha çok sahip çıktığını görüyor, 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, ilçe ve belediye başkanları ile parti yöneticileri katıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme' toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" toplantısı - Son Dakika
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