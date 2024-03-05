AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar, Hizmet Odaklı Kampanya Yürütecek

Politika

AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, "Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız kimse kalmayacak" diyerek, tüm vatandaşlara ulaşma sözü verdi. 31 Mart'ta "Yeniden Devrek" diyerek şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.

Ulupınar, ziyaretlerini sürdürürken gelecek dönemde gerçekleştirilecek hizmetleri ele aldı. "Çalmadık kapı, girmedik sokak bırakmayacağız" diyerek saha çalışmalarının yoğun olacağının altını çizdi. Samimiyet ve güler yüzle halkın yanında olacaklarını vurgulayarak, geçmişte elde edilen başarıların halkla birlikte kazanıldığını hatırlattı.

"Hizmet siyasetimizi Devrek'i kalkındırmak için kullanacağız"

Mekekler köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Ulupınar, "Mekekler Köy Yaşam Merkezinde bir araya gelerek önümüzdeki dönemde şehrimize ve Köyümüze yapacağımız hizmetlerimizi konuştuk. Çalmadık kapı, girmedik sokak kalmayana denk sahalarda olacağız. Can cana, el ele samimiyet ve güler yüz ile hemşerilerimizin yanında olacağız.

Bugüne kadar kazandığımız tüm başarıları ve zaferleri, inşa ettiğimiz tüm eserleri halkımızla birlikte gerçekleştirdik. Yeniden Devrek diyerek eser ve hizmet siyasetimizi, yeni hedeflerimizle birlikte Devrek'i kalkındırmak için kullanacağız. Misafirperverliklerinden dolayı Mekekler köyündeki hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Devrek arada bir değil, her zaman sevdamız"

Afet Konutlarında yaşayan vatandaşlarla da bir araya gelen Ulupınar, dilek ve talepleri dinledi. Şehrin yeniden inşa ve ihya edilmesi için tüm dinamiklerle çalışacaklarını belirtti. "Devrek, arada bir değil, her zaman sevdamız" diyerek, şehre olan bağlılığını ifade etti.

Kırıklar mevkiinde de vatandaşlarla buluşan Ulupınar, "Biz Birlikte Güçlüyüz. Hep Birlikte Yeniden Devrek İçin, Hazırız, Kararlıyız!" diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Devrek için kalkınma ve yenilenme sözü veren Ulupınar, tüm vatandaşları bu yolda birlikte hareket etmeye davet etti. - ZONGULDAK