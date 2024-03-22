AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde genç muhtar adayı çalışmalarına devam ediyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 1546 seçmen bulunan İstiklal Mahallesi'nin genç muhtar adayı Rıdvan Güçükaylak, adeta bir belediye başkan adayı gibi çalışıyor. Mahallesinde aylar öncesinden kiraladığı seçim ofisinde vatandaşları ağırlayan Güçükaylak 'başın düşerse dara, muhtar Rıdvan'ı ara' sloganı ile hem sorunları dinliyor hem de vaatlerini anlatıyor.