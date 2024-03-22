AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, ekonomik destek paketini açıkladı.
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında şunlar yer aldı:
"Ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri, yeni evlenecek çiftlere çeyiz desteği, gençlere 100 GB internet desteği, emeklilere su faturasında yüzde 50 indirim, 65 yaş üzeri vatandaşlara ayda bir ev temizliği, ev kadınlarına bahçe sera v çiçek desteği, okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye desteği, askere gidecek gençlere destek, doğum yapan annelere 'hoş geldin anne' paketi." - ZONGULDAK
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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları çerçevesinde Marmaris'te Söğüt mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde 1546 seçmen bulunan İstiklal Mahallesi'nin genç muhtar adayı Rıdvan Güçükaylak, adeta bir belediye başkan adayı gibi çalışıyor. Mahallesinde aylar öncesinden kiraladığı seçim ofisinde vatandaşları ağırlayan Güçükaylak 'başın düşerse dara, muhtar Rıdvan'ı ara' sloganı ile hem sorunları dinliyor hem de vaatlerini anlatıyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki mitingine katılan emekliler, yüksek hayat pahalılığı ve düşük maaşlar nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi. Emekliler, daha iyi bir geçim ve maaş artışı taleplerini dile getirdi.
MİT, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör Komutanı Seydo Kod Halil Tekin'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
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Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne Ramazan Gezisi'nde bin 750 kadın bir araya geldi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e başpehlivanlık altın kemeri takdim edildi.
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