AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı

AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri gibi birçok destek yer alıyor.

22.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:39
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AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, ekonomik destek paketini açıkladı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında şunlar yer aldı:

"Ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri, yeni evlenecek çiftlere çeyiz desteği, gençlere 100 GB internet desteği, emeklilere su faturasında yüzde 50 indirim, 65 yaş üzeri vatandaşlara ayda bir ev temizliği, ev kadınlarına bahçe sera v çiçek desteği, okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye desteği, askere gidecek gençlere destek, doğum yapan annelere 'hoş geldin anne' paketi." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı - Son Dakika

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