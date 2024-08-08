AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hastane Ziyareti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hastane Ziyareti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hastane Ziyareti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hasta ve yakınlarıyla buluştu. Hastalarla sohbet eden Ocak, hastane personeline teşekkür etti ve hasta yakınlarının sorunlarını dinledi.

08.08.2024 10:05
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hasta ve yakınlarıyla buluştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin Acil Servisi'nde yatan hastaları ve hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarını ziyaret etti. Gece geç saatlerde gerçekleşen ziyaret sırasında, il başkanı hastalarla ve yakınlarıyla sohbet ederek moral verdi.

Ocak, hastane ziyaretinde, acil servis odalarını tek tek dolaşarak tedavi gören hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastane personeliyle de görüşen Ocak, acil servis çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Bahçede bekleyen hasta yakınlarıyla bir araya gelen Ocak, onların sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı.

Hastane yetkilileri ve ziyaret edilen vatandaşlar, il başkanının bu anlamlı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesine moral verici etkinliklerin devam etmesini temenni etti.. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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