AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, Seçmenleri Etkilemek İçin Yoğun Çalışma Yürütüyor

AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, İl Başkanı Raşit Ocak öncülüğünde çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmıyor.
Yerel seçim hazırlıklarını bu yıl farklı bir aksiyonla gerçekleştiren AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, yoğun bir çalışmayla yaptı. Örgütlü bir biçimde ve tamamen bilimsel verilerden yola çıkılarak gerçekleştirilen seçmen bilgilendirme çalışmalarında gruplara ayrılan ekipler, taziye ve düğünler dahil en ücra köşelere kadar sirayet ederek farklı bir sistematikle seçmenleri etkiliyor.
Soru ve cevapların ağırlıklı olarak yaşandığı bilgilendirme ziyaretlerinde sorulan sorular büyük bir samimiyetle cevaplanırken, sıkıntı görülen alanlarda da ilgili kurumlar ile iletişim kurularak çözümler üretiliyor. Kadınlar ve gençler ziyaretlere yoğun ilgi gösterirken, iş güçlerinin olumlu alanlarda değerlendirilmesi ve gençlere yeni fırsatların tanıtılması talepleri ilk sıralarda yer aldı. - DİYARBAKIR
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İnce, Gönenlilere hitap ederek diğer partilerin seçim propagandalarında projelerinden bahsetmediğini iddia etti ve Memleket Partisinin Türkiye için üçüncü bir yol olduğunu vurguladı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, seçim tedbirleri ve güvenlik çalışmaları ile ilgili toplantı düzenledi. Toplantıda, oy kullanılacak okullarda görev yapacak personel ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgi sunumları yapıldı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen iftar programında hakim ve savcılarla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit savcının emanetine sahip çıkma noktasında mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Tunç, adaletin tecellisi için yapılan fiziksel ve yargı reformlarına değinerek, hukuk fakültelerinde yapılan değişikliklerin savunmayı güçlendireceğine inandıklarını ifade etti.
Uluslararası Adalet Divanı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması nedeniyle artık bölgede kıtlık başladığını belirterek, İsrail'in engelsiz insani yardım konusunda gerekli ve etkin önlemleri bir an önce alması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, İsrail'in BM ile koordineli bir biçimde Gazze'ye insani yardım konusunda gerekli ve etkili önlemleri bir an önce alması gerektiğini vurguladı.
Yücel Mollaismailoğlu, Milli Görüş'ün geleceği için Cumhur İttifakı'nda yer almanın önemine vurgu yaparak, destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin milli savunma sanayisi alanında kaydettiği gelişmeleri ve partilerinin tutarlılığını vurguladı.
Karşıyaka taraftarı, yıllar önce yıkılan stadyumlarını geri istemek için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı ve diğer sporcular, camia ve taraftarlar, yeni stadyum için destek istedi.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Müslüman diplomatlar ve siyasetçiler ile Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi yetkililerine iftar verdi. Programda konuşan Kobakhidze, ülkesinde yaşayan Müslümanların, Gürcistan'ın gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkı sağladıklarını ifade etti. Gürcistan'daki tüm Müslümanların kardeşlik ve barış içinde yaşadıklarını kaydeden Kobakhidze, devletin Müslüman toplumuna sağladığı desteklerin artacağını belirtti.
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