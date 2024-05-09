AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli\'de ziyaretlerde bulundu

Politika

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'ı ziyaret etti.

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Babadağ İlçe Başkanı Fatih Karakurt ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Erdoğan, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'ı makamında ziyaret etti. Babadağ Belediye Meclis üyeleri ve partililerin de hazır bulunduğu ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Kumral, ziyaretleri için Zeybekci ve Zolan'a teşekkür etti. - DENİZLİ