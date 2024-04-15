AK Parti Elazığ İl Başkanı, oy kaybının nedenlerini araştırmak için sahaya çıkıyor

Politika

Bir seçimi daha geride bıraktıklarını dile getiren AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Partimizin yaşadığı oy kaybının nedenlerini araştırmak ve sandığa gitmeyen seçmenin bu kararının gerekçelerini öğrenmek amacıyla vakit kaybetmeden sahaya çıkıyoruz. Bizim rotamız millettir" dedi.

AK Parti'de Elazığ İl Başkanlığı sahaya çıkarak 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy kaybının nedenlerini araştıracak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Bir seçimi daha geride bıraktık. Sandıktan çıkan sonuç her zaman başımızın üstündedir. Tabii sonuçlar bizim istediğimiz gibi olmadı. Partimizin yaşadığı oy kaybının nedenlerini araştırmak ve sandığa gitmeyen seçmenin bu kararının gerekçelerini öğrenmek amacıyla vakit kaybetmeden sahaya çıkıyoruz. Bizim rotamız millettir. AK Parti kurulduğu günden bugüne her zaman milletini referans almıştır. Onun çizdiği yolda ilerlemiştir. Biz de bu anlayışla il merkezi, ilçeler ve beldelerde vatandaşımıza giderek oy kaybımızın nedenleri sorgulayacağız ve buna göre yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Neticeleri açık yüreklilikle değerlendireceğiz ve öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ