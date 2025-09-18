Oğlunun videosuyla şantaj yapılan AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti - Son Dakika
Oğlunun videosuyla şantaj yapılan AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti

18.09.2025 15:31
Oğlu Mustafa Seccad Yıldırım'ın uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıkan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevinden istifa etti.

Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım'a ait uyuşturucu kullanırken çekilmiş bir video ortaya çıkmıştı. Yıldırım, söz konusu görüntülerin "Oğlunun bize borcu var" denilerek kendisinden para talebinde bulunmak için servis edildiğini söylemişti. Bu görüntülerin ardından AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir" dedi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (15)

  • Resul Bey:
    Adam istifa etmiş ha, birleri gibi milyar dolarları çarpıp arsızca başkalarını suçlamıyor!! 34 6 Yanıtla
  • Ahmet erkil:
    pudradir pudra o 20 7 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ne olacak 24 senede ülkenin kanını emdiler, Eee Allahin parmağı yok gözünü oysun. Milletin çocuğu issiz ,güçsüz gezerken bunlar parayla oynadı. Böyle sapitirlar işte. 11 14 Yanıtla
    Sedat Gün:
    zübük ağa babalarin hırsızlıktan içerde utanmada yok sizde.. 9 2
  • zurnaci samo Oner:
    pudra şekeri dir bir kereden bir şey olmaz 15 5 Yanıtla
  • 6687Onur.:
    Pudra şekerli küt böreği 12 6 Yanıtla
