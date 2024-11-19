AK Parti Emet İlçe Başkanlığı\'na Yeni Seçilen Mustafa Kısa\'ya Ziyaret

Politika

AK Parti Emet İlçe Başkanlığı görevine yeni seçilen Mustafa Kısa ve yönetimine "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, çatıda olduğu gibi yerelde de Cumhur İttifakı'na sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, Milliyetçi Hareket Partisi MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit ve MHP'li Meclis Üyeleri ile birlikte AK Parti Emet İlçe Başkanlığı görevine yeni seçilen Mustafa Kısa ve yönetimine "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında bir konuşma yapan Başkan Koca, "AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı altındayız. Bizler, gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince Emet'imiz için güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ortak paydamız Emet'tir. Çatıda olduğu gibi yerelde de Cumhur İttifakı'na sahip çıkmalıyız. Biz abi kardeşiz, kimse bu ittifaka zarar veremez. Birlikte işler yapıp başarı sağladığımızda, "Ben yaptım" değil, "biz yaptık" deriz". İttifak ruhu yerel yönetimlerde de devam etmektedir. Ortak hedefimiz Emet'in gelişimi ve vatandaşlarımızın memnuniyetidir" dedi. - KÜTAHYA