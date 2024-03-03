AK Parti Erzurum İl Başkanı Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti

Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti.

'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' için kararlı yürüyüşlerinin devam ettiğini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu," Büyük bir aşk ve heyecanla devam ediyor. Hınıs ve Tekman ilçelerimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı bütün hemşehrilerimize minnettarız." diye konuştu.

Küçükoğlu, saha çalışmaları kapsamında Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü " İl Başkan Yardımcılarımız ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile beraber Hınıs Seçim Koordinasyon Merkezimizi Ziyaret Ederek İlçe Başkanımız Memet Sönmez, İlçe Belediye Başkan Adayımız Serdal Şan ve İlçe Teşkilatımız ile bi raraya geldik. Sonrasında kıymetli Hınıs 'lı kardeşlerimizle istişarelerde bulunduk. Tekman ilçemizde de aynı şekilde AK Parti'ye gösterilen teveccühün ilk günkü aşkla devam ettiğine şahit olduk. Tekman Seçim Koordinasyon Merkezimizi Ziyaret Ederek İlçe Başkanı Taner Özer, İlçe Belediye Başkan Mustafa Ergin ve İlçe Teşkilatımız ile bir araya geldik. - ERZURUM