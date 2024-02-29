AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Seçim çalışmalarında tam kadro sahadayız - Son Dakika
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Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Seçim çalışmalarında tam kadro sahadayız

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Seçim çalışmalarında tam kadro sahadayız

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde Cumhur İttifakı olarak tam kadro sahada olduklarını söyledi. Oltu ilçesinde vatandaşları ziyaret ederek destek istediklerini belirten Küçükoğlu, ilçe teşkilatıyla bir araya geldiklerini ve Türkiye Yüzyılı'nda Oltu'nun üretkenliğini ve verimliliğini devam ettireceğini söyledi.

29.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:59
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde Cumhur İttifakı olarak tam kadro sahada olduklarını söyledi.

Saha çalışmaları kapsamında Oltu ilçesinde vatandaşları ziyaret ettiklerini ve destek istediklerini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu," İl Başkan Yardımcılarımız ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile beraber Oltu İlçe SKM' yi ziyaret ederek İlçe Başkanımız Burtay Oğuzhan Yavuz, İlçe Belediye Başkan Adayımız Adem Çelebi ve İlçe Teşkilatımızla bir araya geldik. Akabinde Oltu'lu kardeşlerimizle istişarelerde bulunduk. AK Parti'ye gösterilen teveccüh ilk günkü aşkla devam ediyor. Türkiye Yüzyılı'nda güzel Oltu'muz üretkenliğini ve verimliliğini devam ettirecek ve zirveye taşıyacaktır. İlçelerimiz Cumhur İttifakı ile yeniden hizmetlerine devam edecek, üretecek ve daha da gelişecektir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Seçim çalışmalarında tam kadro sahadayız - Son Dakika
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