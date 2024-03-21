AK Parti Erzurum İl Başkanlığı\'nda Seçim Zirvesi Gerçekleştirildi

Politika

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemi'nin katılımıyla seçim zirvesi gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında, İl Başkanlığında yapılam değerlendirme toplantısı; Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, Bölge Koordinatörü Sümeyye Esenyel, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MKYK Üyesi Fevzi Polat,İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla yapıldı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Seçim koordinasyon merkezi toplantımızı icra ettik. Toplantıda hazır bulunan SKM yöneticilerimizle birlikte SKM Başkanımız Çetin Gözütok'un sunumuyla yapılan toplantımızda seçim süreci değerlendirildi. Erzurum'umuz için hazırız kararlıyız." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Tüm teşkilatımızla inancımız da kararlılığımız da tam. Dadaşlar diyarında Seçim Koordinasyon Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. Erzurum'da yeni dönemde de Gerçek Belediyecilikle devam demek için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdüren başta İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu'nu, yönetimini ve tüm teşkilatımızı kutlarım. Bu vesile ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Adayımız Mehmet Sekmen'e, tüm ilçe belediye başkan adaylarımıza ve meclis üyesi adaylarımıza çalışmalarında başarılar dilerim." dedi. - ERZURUM