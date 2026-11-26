AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Erzurum İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kaplanoğlu, şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dikkat çeken Kaplanoğlu, dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını belirterek, bu sorunun bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığını hatırlatan Kaplanoğlu, AK Parti olarak bu mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele aldıklarını ifade etti.

"Kanunların varlığı tek başına yeterli değildir"

6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi destek mekanizmalarının önemine değinen Kaplanoğlu, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduğunu belirtti.

Kaplanoğlu, "Elbette biliyoruz ki kanunların varlığı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir" dedi.

Uluslararası topluma Gazze çağrısı

Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların ve çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine de dikkat çeken Kaplanoğlu, uluslararası toplumu çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kaplanoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim hedefimiz; kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı; emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz."