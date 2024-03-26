AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, kentte ziyaretlerde bulundu.
Hatipoğlu, beraberindeki Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret edip, üyeleriyle buluştu.
Seçimlere çok az bir süre kaldığını anımsatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:
"Kentimizde çocuklarımıza, öğrencilerimize, kadınlara ve emeklilerimize yönelik projeler açıkladık. Büyükşehir belediye başkan adayı olarak emeklilerimize yönelik olarak bir paket daha açıkladım. Emeklilerimize 3 ila 5 bin lira aylık bir destek vereceğiz. Eskişehir'i büyütelim istiyoruz. Büyük yatırımlar yapılsın istiyorum. Eskişehir büyüsün, bu kentsel dönüşümle hem güzel hem de depreme dayanıklı bir kent olsun istiyorum. Bu istikamette inşaat sektörünü de canlandıracağız. 15 tane katkı kavşak ve kuzey çevre yolunu yapacağız. 50 bin konut yapacağız. Yani biz elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Hatipoğlu, Alp ve TEI Genel Müdür Yardımcısı Murat İlker Çelik ile Vilayet Meydanı'nda TEI tarafından üretilen milli havacılık motorların vatandaşlarla buluştuğu sergiyi gezdi.
Sergiyi çok beğendiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Havacılık motorlarında ülkemizin gururu, Avrupa ve dünyanın sayılı şirketlerinden olan TEI tarafından Eskişehir'imizde yüzde 100 yerli üretim olarak tasarlanan motorlarını inceleme fırsatı bulduğum için çok gururlandım. TEI'nin ortaya koyduğu bu başarının, ülkemizin her alanda olduğu gibi havacılık, savunma sanayi ve dev yatırımların en büyük kanıtı olarak vatandaşlarımızı da gururlandırdığına yürekten inanıyorum. Sergide bizlere eşlik eden, yerli ve milli motorlarımızın tanıtımını yapan kıymetli TEI Genel Müdür Yardımcısı Murat İlker Çelik'e teşekkür ediyor, TEI'ye başarılarının devamını diliyorum."
Nebi Hatipoğlu, daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
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