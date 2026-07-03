Eskişehir'de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Eskişehir\'de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
03.07.2026 10:37  Güncelleme: 10:39
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AK Parti Eskişehir Teşkilatı, Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Gürhan Albayrak, yerel yönetim anlayışını eleştirerek daha güçlü bir Eskişehir için çalışacaklarını vurguladı.

AK Parti Eskişehir Teşkilatı, Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, ilçe ve belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Albayrak, açıklamasında, "Eskişehir'imizi yalnızca kendi koltuğunu dert edinen bu yerel yönetim zihniyetinden kurtarmanın tek yolu, safları sıklaştırmaktır. Daha güçlü bir Eskişehir için omuz omuza veriyor, şehrimizin yarınlarına sahip çıkıyoruz. Eskişehir için durmak yok, yola devam" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eskişehir, AK Parti, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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