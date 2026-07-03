Eskişehir\'de AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Eskişehir Teşkilatı, Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, ilçe ve belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Albayrak, açıklamasında, "Eskişehir'imizi yalnızca kendi koltuğunu dert edinen bu yerel yönetim zihniyetinden kurtarmanın tek yolu, safları sıklaştırmaktır. Daha güçlü bir Eskişehir için omuz omuza veriyor, şehrimizin yarınlarına sahip çıkıyoruz. Eskişehir için durmak yok, yola devam" dedi. - ESKİŞEHİR