AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu Yeniden Oluşturuldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu Yeniden Oluşturuldu

AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu Yeniden Oluşturuldu

AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu, İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında yeniden oluşturuldu. Kurulda çeşitli görevlere atanan üyeler, parti çalışmalarını yürütecekler.

17.07.2024 11:53
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AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu yeniden oluşturuldu.

Yapılan açıklamada, İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığındaki kurul şu üyelerden oluştu;

İl Başkanı - Gürhan Albayrak

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı - Atakan Tetik

Teşkilat Başkanı - Abdulkadir Sönmez

Seçim İşleri Başkanı - Av. Halide Akay

Tanıtım ve Medya Başkanı - Mustafa Kemal Bandırma

Dış İlişkiler Başkanı - Turgay Yıldırım

Sosyal Politikalar Başkanı - Metin Bilgesoy

Yerel Yönetimler Başkanı - Mümin Esenoğlu

Ekonomi İşler Başkanı - Serhat Evirgen

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı - Esat Girgin

İnsan Hakları Başkanı - Ersin Bilginer

Mali ve İdari İşler Başkanı - İlker Tunç

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı - Muhammet Kaya

AR - GE Başkanı - Kenan Sönmez

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Seydi Ünal

İl Sekreteri - Sevda Şenoturan - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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