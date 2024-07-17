AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu yeniden oluşturuldu.
Yapılan açıklamada, İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığındaki kurul şu üyelerden oluştu;
İl Başkanı - Gürhan Albayrak
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı - Atakan Tetik
Teşkilat Başkanı - Abdulkadir Sönmez
Seçim İşleri Başkanı - Av. Halide Akay
Tanıtım ve Medya Başkanı - Mustafa Kemal Bandırma
Dış İlişkiler Başkanı - Turgay Yıldırım
Sosyal Politikalar Başkanı - Metin Bilgesoy
Yerel Yönetimler Başkanı - Mümin Esenoğlu
Ekonomi İşler Başkanı - Serhat Evirgen
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı - Esat Girgin
İnsan Hakları Başkanı - Ersin Bilginer
Mali ve İdari İşler Başkanı - İlker Tunç
Çevre Şehir ve Kültür Başkanı - Muhammet Kaya
AR - GE Başkanı - Kenan Sönmez
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Seydi Ünal
İl Sekreteri - Sevda Şenoturan - ESKİŞEHİR
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