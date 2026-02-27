AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş Yozgat'ta iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
27.02.2026 21:41
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bu millet, kodlarını bilen bir millet. Bu millet nereden geldiğini bilen bir millet. Bu millet nerede ve nasıl yetiştiğini bilen bir millet. O yüzden bu ramazanı da coşkulu bir şekilde yaşıyoruz.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bu millet, kodlarını bilen bir millet. Bu millet nereden geldiğini bilen bir millet. Bu millet nerede ve nasıl yetiştiğini bilen bir millet. O yüzden bu ramazanı da coşkulu bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen İbiş, partisinin gençlik kollarınca Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı.

Programda konuşan İbiş, Yozgat'ta bulundukları salonda farklı duygular yaşadıklarını belirterek, salonun kendilerine çocukluk ve gençlik yıllarını hatırlattığını ifade etti.

Siyasi hayatına Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 15-16 yaşlarında en alt kademeden, ilçe teşkilatından başladığını anımsatan İbiş, "En alt kademeden başladığımız siyasi hayatımızda bugün Gençlik Kolları Genel Başkanı olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak nasip oldu. Bir hemşeriniz, bir kardeşiniz olarak sizlerin karşısındayız." dedi.

İbiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde gençlik mücadelesi yürüttüklerini, ramazan ayında da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İbiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerindeki ramazan coşkusunu görüyorsunuz. Okullarımızda, sokaklarımızda bambaşka bir ramazan var. Bundan rahatsız olanlar da var. 'Laiklik atağı' geçirenler var. Laiklik bildirisi yayımlayanlar var. Bu millet, kodlarını bilen bir millet. Bu millet nereden geldiğini bilen bir millet. Bu millet nerede ve nasıl yetiştiğini bilen bir millet. O yüzden bu ramazanı da coşkulu bir şekilde yaşıyoruz. Türkiye'nin gençleri olarak her ramazan bu coşkuyu artırarak devam ettirme niyetindeyiz."

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan'ın da katıldığı program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

