AK Parti Gençlik Kolları'ndan Yeni Projeler - Son Dakika
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Politika

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Yeni Projeler

AK Parti Gençlik Kolları\'ndan Yeni Projeler

Yusuf İbiş, gençleri bir araya getirmek için yeni projeler ve etkinlikler planladıklarını açıkladı.

18.02.2025 10:47
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, yeni projeler, etkinlikler ve saha çalışmalarıyla daha fazla genci AK Parti çatısı altında bir araya getireceklerini belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yusuf İbiş, yeniden başkanlığa seçilen Bilal Saygılı'ya "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Daha sonra Yusuf İbiş başkanlığında, AK Parti İzmir Gençlik Kolları il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbiş, AK Gençlik olarak büyük mirası geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlendiklerini kaydetti.

Hep birlikte daha fazla çalışarak, İzmir'de ve Türkiye'nin dört bir yanında AK Partinin gücünü ve vizyonunu göstermeye devam edeceklerini aktaran İbiş, şunları kaydetti:

"Önümüzde büyük hedefler, kutlu bir mücadele var. Yeni projeler, etkinlikler ve saha çalışmalarıyla daha fazla gencimizi AK Parti çatısı altında bir araya getireceğiz. İzmir'in gençlerine dokunacak, onların enerjisini davamızla bütünleştireceğiz. Unutmayalım ki, AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Bu dava, sadece bugünün değil, yarının davasıdır."

İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ise her zaman sahada olacaklarını aktararak, Türkiye'nin yarınlarını inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı sonrasında AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu'nun görev dağılımı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları'ndan Yeni Projeler - Son Dakika

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