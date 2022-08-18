Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un STK'lar ile yaptığı toplantıda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kurtulmuş: 'Bizim güçlü bir ekonomiye sahip olma mecburiyetimiz var' - Son Dakika

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