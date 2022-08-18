Kurtulmuş: "Bizim güçlü bir ekonomiye sahip olma mecburiyetimiz var" - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtulmuş: "Bizim güçlü bir ekonomiye sahip olma mecburiyetimiz var"

18.08.2022 21:37
Kurtulmuş: "Bizim güçlü bir ekonomiye sahip olma mecburiyetimiz var"

AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un katıldığı STK'lar buluşması Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un STK'lar ile yaptığı toplantıda konuştu.

AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un katıldığı STK'lar buluşması

Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un STK'lar ile yaptığı toplantıda konuştu. (1)

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta konuştu Açıklaması KURTULMUŞ 'YENİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER KURACAĞIZ' KURTULMUŞ 'YENİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER KURACAĞIZ'
Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: 'Bizim güçlü bir ekonomiye sahip olma mecburiyetimiz var' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:05 Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:34 Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında mahkeme 3 sanığa tahliye kararı verdi!
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:22 Nijerya'da tapınak baskını! 20 ceset mumyalanmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:37:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: "Bizim güçlü bir ekonomiye sahip olma mecburiyetimiz var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement