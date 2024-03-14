AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu Erzurum'da Mahalle Gezilerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu Erzurum'da Mahalle Gezilerine Devam Ediyor

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yavilioğlu, belediye başkanlarının hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürdüğünü söyledi.

14.03.2024 14:34  Güncelleme: 14:42
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31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, belediye başkan adayları ve siyasiler çalışmalarına hız kattı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Palandöken İlçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih namazının ardından Sığılı Mahalle Konağı'nda halk ile buluşan Yavilioğlu, vatandaştan gelen talepleri dinledi. Mahallelerdeki eksiklikleri yerinde tespit eden Yavilioğlu, belediye başkanlarının kimseyi ayırt etmeden hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürdüğünü söyledi.

Alibezirgan ve Hancağız Mahalleleri'ni de ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, burada da vatandaşlardan gelen istekleri not etti. Ülkenin her meselesini 21 yıldır canla başla çözen bir hükümetin iş başında olduğunu söyleyen Yavilioğlu, "İlimize, ilçelerimize yapılan hizmetleri yakından takip ediyoruz. Başkanlarımız bulundukları ilçelerde gece gündüz demeden sahada çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yavilioğlu, şöyle konuştu: "AK Parti, genel yönetim hizmetinde olduğu gibi yerel yönetimlerde de önemli eserleri 81 vilayette yerine getirmiştir. Bu şehrin her sokağına nasip olursa yeni döneminde başkanlarımızın en güzel hizmeti vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Şehrimizin her kesimine özenle dokunmak için canla başla çalışmalarımız yeni dönemde de devam edecektir. Bizleri sevgiyle karşılayıp, muhabbetle kucaklayan vatandaşlarımıza teveccühleri için teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelip talepleri dinledik, inşallah hepsini yerine getireceğiz."

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu'nun Mahalle gezilerine Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu Erzurum'da Mahalle Gezilerine Devam Ediyor - Son Dakika
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