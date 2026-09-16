AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını lanetledi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Mekke çevresinde önlenen Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısını lanetledi.

Acar, NSosyal hesabından, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Saldırıya tepki gösteren Acar, şunları kaydetti:

"İslam aleminin kalbi Mekke-i Mükerreme'ye yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Suudi Arabistan'ın egemenliğini, bölgesel huzuru ve tüm İslam aleminin ortak mukaddesatını hedef alan bu hain saldırı açık bir provokasyondur. Kutsal beldelerin huzuruna kasteden hiçbir eylem kabul edilemez. Suudi Arabistan yönetimine ve kardeş Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."