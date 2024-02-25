AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun\'da İlkadım Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da İlkadım Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.
Karaaslan, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki SKM açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin en büyük gücünü birlik ve beraberlikten aldığını vurguladı.
İlkadım Belediyesinin 5 yıldır iyi yönetilemediğini ifade eden Karaaslan, "İlkadım geçtiğimiz seçimlerde bir tercihte bulundu. Elbette isterdik ki o emanet alınsın daha yukarılara taşınsın. Fakat aradan 5 yıl geçti, bu 5 yıl boyunca bırakın emanetin daha ileri taşınmasını ne yazık ki olduğu yerden de geriye gitti." dedi.
Çiğdem Karaaslan, Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerden 31 Mart'a kadar çok çalışmalarını isteyerek, şunları kaydetti:
"Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Bugünden itibaren kapı kapı dolaşarak tıpkı 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta olduğu gibi tıpkı bugüne kadar zaferle taçlandırdığımız 17 seçimde olduğu gibi bu kez de bu zaferin altına imza atmaya var mısınız? Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, çocuğuyla hep birlikte... Gidelim anlatalım, konuşalım. İlkadım'ın sıkıntıları var. İlkadım'ın çözülmemiş problemleri var. İlkadım'ın hızla çözüm bekleyen çok önemli meseleleri, çok önemli projeleri var. Kaybettiğimiz bir 5 senenin üzerine bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Sizlerin desteğiyle, sizlerin gücüyle sizlerin bize vereceğiniz büyük güçle beraber inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak yürüyüşümüze sizlerin katacağı güçle birlikte 17 ilçemiz ve 'Büyükşehir'imizle birlikte en büyük zaferi tatmaya var mısınız?"
Açılışta, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve İlkadım Belediye Başkan adayı İhsan Kurnaz ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Belediye Meclisi üyesi adaylarının tanıtımı ile İlkadım SKM'nin açılışı yapıldı.
Karaaslan, daha sonra Canik SKM açılışına katıldı.
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