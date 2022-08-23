AK Parti'li Dağ ve Sürekli'den Tunç Soyer'e Gediz Nehri tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'li Dağ ve Sürekli'den Tunç Soyer'e Gediz Nehri tepkisi

23.08.2022 22:40
AK Parti'li Dağ ve Sürekli'den Tunç Soyer'e Gediz Nehri tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) bağlı arıtma tesisi kaynaklı kirli suyun Gediz Nehri ile çevredeki tarlalara bırakıldığına dair çekilmiş görüntüleri paylaşarak Büyükşehir Belediye Başkanı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) bağlı arıtma tesisi kaynaklı kirli suyun Gediz Nehri ile çevredeki tarlalara bırakıldığına dair çekilmiş görüntüleri paylaşarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Hamza Dağ, sosyal medya hesabında, İZSU'ya bağlı Muradiye Arıtma Tesisi yakınlarında bir vatandaş tarafından çekilmiş video ile Gediz Nehri'nin kirletilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunacağını belirten Tunç Soyer'in bu konuda yaptığı konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Dağ, mesajında, "CHP belediyeciliği hangi konuda ses yükseltiyorsa o hususta kendi suçunu bastırıp hedef şaşırtmak için bunu yapıyordur. İzmir'in havasını, suyunu ve toprağını zehirleyen; sizin ihmalkar ve iş bilmez yönetim anlayışınız Tunç Soyer." ifadelerini kullandı.

Aynı görüntüleri paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Hemşerilerimiz kör ve dilsiz değil. Tarlasını ve Gediz'i zehirleyenin de doğayı ve Körfez'i katledenin de kim olduğunu iyi biliyor. Hadi bakalım; kendiniz için de suç duyurusunda bulunun şimdi."

Vatandaş tarafından Muradiye Arıtma Tesisi yakınında çekildiği belirtilen görüntülerde, kiremit rengi suyun kanal boyunca aktığı ve bir üzüm bağının içinin bu suyla dolduğu görülüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ ve Sürekli'den Tunç Soyer'e Gediz Nehri tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Dağ ve Sürekli'den Tunç Soyer'e Gediz Nehri tepkisi - Son Dakika
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