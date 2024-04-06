AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Çelik, Anadolu Ajansı'nın yaygın haber ağı ve özgün yaklaşımıyla Türk ve dünya basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirterek, tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik etti.

06.04.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Ömer Çelik, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağı ve özgün yaklaşımıyla Türk ve dünya basınının en önemli bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Zor coğrafyalarda görev yapan Anadolu Ajansı mensuplarına özellikle selamlarımızı iletiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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