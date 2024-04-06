AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.
Ömer Çelik, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağı ve özgün yaklaşımıyla Türk ve dünya basınının en önemli bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Zor coğrafyalarda görev yapan Anadolu Ajansı mensuplarına özellikle selamlarımızı iletiyoruz."
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.
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