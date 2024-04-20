AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: (Diyarbakır Sur'daki mazbata töreni hakkında) "Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz". - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten Diyarbakır Sur'daki mazbata törenine ilişkin açıklama - Son Dakika
Sakarya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir gösteri düzenledi. Gösteride konuşan Adapazarı Din Görevlileri Derneği temsilcisi Bedri Başer, saldırıların insanlık değerlerine aykırı olduğunu ve dünya barışını tehdit ettiğini belirtti. Başer, tüm Filistin'in özgürlüğü için harekete geçme çağrısı yaptı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti'lilerin Atatürk ve Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına tepki gösterdi. Çelik, bu çirkin yaklaşımlara karşı tavrın ve duruşun nettir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda “Hep beraber, başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Artık nüfusun yüzde 65’ine, bu salonda bulunan 408 CHP’li belediye başkanı hizmet edecek" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, seçim sürecindeki başarılı deneyimler ve CHP'li belediye başkanlarının yapacağı çalışmalar ele alınıyor.
Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri Filistin bayrakları ve 'Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız' yazılı pankart açtı. Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınayarak Filistin'in yanında olduklarını belirtti.
Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, tüm şehit ailelerini konaklama yemek dahil Beypazarı'nda ücretsiz misafir edeceklerini duyurdu. Başkan Kasap, ayrıca gazilere de yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sağlanacağını belirtti.
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, TBMM'de kabul edilen Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirerek, turizm sektörünün taleplerini ciddiye almayan iktidar anlayışını eleştirdi. Özcan, turizm gelirinin artırılması ve sektörün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kanunda yapılan düzenlemelerin Anayasa'ya ve dernek kurma özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun turizmle ilgili bir kanunda yer almasını eleştirdi. Özcan ayrıca, yeni düzenleme ile Türkçe rehberlik adı altında yabancı dil şartının kaldırılmasının rehberlerin ücretlerinin düşmesine neden olacağını ifade etti.
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