AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Başkan Akman'a ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Başkan Akman'a ziyaret

07.08.2022 09:11
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Başkan Akman'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret etti. Ziyarette yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında Özhaseki'ye bilgi veren Başkan Akman, Tuşba'yı hak ettiği yere getirmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren ilçede kültür, turizm, çevre, spor, sosyal ve altyapı alanlarında bölgesinde örnek teşkil eden belediye hizmet binası, kent meydanı, Tuşba ilçesi sahil turizm imar planı, İskele sahil bandı, İskele-Kampus arası 5 kilometrelik sahil yolu, Ayanıs kadınlar plajı, makine ikmal garajı, toplum yaşam merkezi, semt sahaları, tribünlü futbol sahası, spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu, Tuşba konutları, 22 kırsal mahallede kilit parke yol yapımı, model ceviz bahçe kurulumu, hayvan su içme sıvat kurulumu, beş kırsal mahalleye hayvan sundurma yapımı, 24 mahalleye eyvanlı çeşme yapımı, Şemsibey ve Beyüzümü mahalle park projeleri gibi büyük projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Akman' dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özhaseki ile beraberindekiler daha sonra belediyeden ayrıldılar. - VAN

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Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Salih Akman, AK Parti, Tuşba, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Başkan Akman'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Başkan Akman'a ziyaret - Son Dakika
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