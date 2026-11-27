AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Burada evler yapılırken, türbeler ayağa kalkarken, iş yerleri açılırken, muhalefetin nasıl bir toksik muhalefet yaptığını ve yapılan işleri dahi yok sayma çabasının içinde olduğunu görüyoruz." dedi.

Yayman, Hatay'da restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eseri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kırıkhan ilçesindeki Bayezid-i Bistami Türbesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte büyük yıkım yaşandığını söyledi.

Afetten etkilenen illerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ayağa kaldırıldığını dile getiren Yayman, deprem bölgesinde dünyanın en önemli inşa ve ihya faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yayman, Bayezid-i Bistami Türbesi'nde yeniden Kur'an-ı Kerim ve dua seslerinin yükseleceğini belirtti.

Çalışmaları değerlendiren Yayman, şöyle konuştu:

"Burada evler yapılırken, türbeler ayağa kalkarken, iş yerleri açılırken, muhalefetin nasıl bir toksik muhalefet yaptığını ve yapılan işleri dahi yok sayma çabasının içinde olduğunu görüyoruz. Biz onlara Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'deprem turistleri' demiştik. Eğer bu bölgede ne yapıldığını görmek istiyorsanız gelin Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin türbesine bakın, yapılmış mı? Habib-i Neccar Hazretleri'nin makamına gelin, bir görün, içine girin. Bugün Şeyh Ali Camisi'nin cuma namazında Sayın Bakanımızla açılışını yaptık ve oradaki manevi atmosferi hep beraber teneffüs ettik."

Hatay'da konutlardan iş yerlerine, ibadethanelerden sosyal donatı alanlarına kadar çok sayıda alanda çalışma yürüttüklerini dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

"Siyasetin de yönetimin de amacı millete hizmettir ve biz de bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın siyaset ilkelerinden aldığımız ilhamla şehrimiz, milletimiz için çalışmaya, gayret göstermeye ve son depremzede evine girene kadar burada çalışmaya devam edeceğiz."

Vali Mustafa Masatlı da açılışı yapılan eserlerin kente hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise kentteki eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için gayret gösterdiklerini anlattı.