AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonucu milletimizin bize talimatıdır - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonucu milletimizin bize talimatıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonucu milletimizin bize talimatıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, seçim sonucunu milletin bize tavsiyesi ve talimatı olarak gördüklerini belirtti. Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirerek süreci ve geleceği planlayacaklarını vurguladı ve siyaseti insanlara hizmet etmek için bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

24.05.2024 15:43
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Biz seçimle ortaya çıkan sonucu, milletimizin bize tavsiyesi, milletimizin bize talimatı olarak gören bir siyasi hareketiz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a gelen Yılmaz, partisinin il başkanlığında, Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Başkanı Hamza Aktürk ve parti yönetim kurullarıyla görüştü.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Seçimlerin geride kaldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Milletimizin sandığa giderek bize söylemek istediğini sandık yoluyla söylemesinin bir demokratik güzellik olduğunu, demokrasinin gereği olduğunu, sonucun da bizim başımızın tacı olduğunu, milletimizin orada verdiği kararın da bize söylemek istediklerinin hepsinin bizim yol haritamız olduğunu, Aksaray halkımıza da iletmek istiyorum. Biz seçimle ortaya çıkan sonucu, milletimizin bize tavsiyesi, milletimizin bize talimatı olarak gören bir siyasi hareketiz. Diğer siyasi partiler, seçim sonuçlarını değerlendirirken eğer hoşlarına gitmeyen bir sonuç varsa, ona bir gerekçe aramaya çalışırlar. Öyle aziz bir milletimiz var ki her şeyi çok çabuk idrak ediyor."

Yılmaz, AK Parti olarak yeni aksiyonla, yeni adımlar, yeni çıkışlar yaparak süreci ve geleceği planlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçlarını çok iyi değerlendirerek, bunu süreç için millete hizmet yolunda bir yol haritasına çeviren bir siyasi anlayış göreceksiniz. Siyaseti kendimize izzet, ikbal, makam devşirmek için değil, insanımıza hizmet etmek için bir fırsatı bulmak, insanımızın hayatına katkı vermek üzere yapan ve yapmaya çalışan bir siyasi hareket olduğumuzu zaten 22 yıldır milletimiz de gördü. Yol arkadaşlarımız da bu bilinç ve bu anlayış içindeler. Biz milletimizin duasını aldığımız takdirde, Allah'ın da rızasını alacağına inanan bir siyasi hareketiz."

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonucu milletimizin bize talimatıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonucu milletimizin bize talimatıdır - Son Dakika
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