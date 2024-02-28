AK Parti Grup Başkanvekili: 28 Şubat sürecinden sonra vesayet odaklarının hükmü sona erdi

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28 Şubat sürecinden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarının hükmünün sona erdirildiğini, inanç ve fikir özgürlüğünün önünün açıldığını ve büyük kazanımların milletle buluşturulduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat darbesiyle Türk milletinin inancına, örfüne, adetine savaş açıldığını ifade etti.

Darbe sürecinde Kur'an kurslarının kapatıldığını, başörtüsü, kat sayı zulmünün icat edildiğini, imam hatipleri kapatmak uğruna mesleki ve teknik liselerin önünün kesildiğini ve Türkiye'nin geleceğinin çalındığını kaydeden Akbaşoğlu, Türkiye'ye büyük ekonomik darbe vurularak, yüz milyarlarca dolarlık ekonomik zarara neden olunduğunu ve FETÖ'nün önü açılarak, vesayet odaklarının her şeyi dizayn ettiğini belirtti.

"28 Şubat sürecinden sonra AK Parti döneminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarının hükmü sona erdirildi, inanç ve fikir özgürlüğünün önü açıldı, büyük kazanımlar milletimizle buluşturuldu." ifadelerini kullanan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Vefatının yıl dönümünde merhum Erbakan Hocamızı rahmetle, minnetle ve hayırla yad ediyorum. Büyük bir ilim, fikir, siyaset ve devlet adamı olarak aziz ve asil milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa güzel hizmetlerde bulunup dar-ı bekaya göç etmiştir. Allah kendisinden ebediyen razı olsun. 28 Şubat'ın arifesinde ebedi aleme yolcu ettiğimiz rahmetli Erbakan Hocamızın yeniden büyük ve güçlü Türkiye idealleri çerçevesinde ortaya koyduğu büyük yatırımlara, uluslararası siyonizm, emperyalizm ve onların işbirlikçileri engel olmuşlardı. Bugün ise Allah'a çok şükür Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bu projelerin de hayata geçirildiğine, çok daha büyük hizmet ve eserlerin aziz milletimizle buluşturulduğuna şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Erbakan'ın önünü kesenler Erdoğan'ın da önünü kesmek istediler ama başaramadılar, başaramayacaklar.

Milli ve yerli politikalarımızla birtakım 28 Şubat tetikçilerinin, CHP zihniyetinin milli görüş gömleğiyle ilgili söylediği yaklaşımlara şöyle cevap vermek isteriz; görmüyor musunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milli görüş zırhını bürünmüş yedi düvelle mücadele ediyor. Ancak siz birtakım emperyalistlerle iradelerinizi tevhit etme bakımından kendileriyle mektuplaşma noktasında birbirinizle yarışmaya gayret ediyorsunuz. Siz kim, yerlilik, millilik kim?"